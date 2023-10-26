Юбилея не будет: празник в честь Семиной назвали панихидой

Что произошло с советской звездой "Вечного зова"

Знаменитая актриса Тамара Семина в минувшую среду отмечала 85-летний юбилей. Одна из главных красавиц советского кино запомнилась зрителям по фильмам "Вечный зов", "Матерь человеческая" и многим другим. Всего ее кинокарьера насчитывает почти 200 работ в различных проектах, и пока останавливаться звезда не планирует.

Как призналась Семина в беседе с журналистами, из-за высокой загруженности пышного празднования в честь события не будет. Нового о себе от гостей она не услышит, более того, такие мероприятия кажутся ей скучными, а празднование дня рождения в таком возрасте она называет скорее панихидой.

Семина утверждает, что сейчас все, о чем мечтает – это здоровье и спокойствие.

"А что мне еще надо? Каждый год – картины, съемки, телевизионные встречи. Так что не дают отдохнуть. Я уже всем говорю: "Отстаньте от меня!", – заявила артистка.

По ее словам, друзья и коллеги не обижаются, что она никого не приглашает на празднование юбилея. Наоборот, все относятся с пониманием. Поздравления ей шли со всех уголков страны, где знаменитость успела поработать. Такое внимание Тамару Петровну невероятно радует, хотя она старается им не злоупотреблять, и на все предложения о подарках говорит скромно: "Дарите что хотите".

Больше всего в свои 85 лет Тамаре Семиной нравится сидеть дома и смотреть телевизор. Она отметила, что с нетерпением ждет памятных передач на различных каналах в ее честь.

Ранее советская артистка пожаловалась на размер пенсии, которую получает от государства.