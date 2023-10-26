Юбилея не будет: празник в честь Семиной назвали панихидой

Юбилея не будет: празник в честь Семиной назвали панихидой
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Что произошло с советской звездой "Вечного зова"

Знаменитая актриса Тамара Семина в минувшую среду отмечала 85-летний юбилей. Одна из главных красавиц советского кино запомнилась зрителям по фильмам "Вечный зов", "Матерь человеческая" и многим другим. Всего ее кинокарьера насчитывает почти 200 работ в различных проектах, и пока останавливаться звезда не планирует.

Как призналась Семина в беседе с журналистами, из-за высокой загруженности пышного празднования в честь события не будет. Нового о себе от гостей она не услышит, более того, такие мероприятия кажутся ей скучными, а празднование дня рождения в таком возрасте она называет скорее панихидой.

Семина утверждает, что сейчас все, о чем мечтает – это здоровье и спокойствие.

"А что мне еще надо? Каждый год – картины, съемки, телевизионные встречи. Так что не дают отдохнуть. Я уже всем говорю: "Отстаньте от меня!", – заявила артистка.

По ее словам, друзья и коллеги не обижаются, что она никого не приглашает на празднование юбилея. Наоборот, все относятся с пониманием. Поздравления ей шли со всех уголков страны, где знаменитость успела поработать. Такое внимание Тамару Петровну невероятно радует, хотя она старается им не злоупотреблять, и на все предложения о подарках говорит скромно: "Дарите что хотите". 

Больше всего в свои 85 лет Тамаре Семиной нравится сидеть дома и смотреть телевизор. Она отметила, что с нетерпением ждет памятных передач на различных каналах в ее честь.

Ранее советская артистка пожаловалась на размер пенсии, которую получает от государства.

Источник: Московский комсомолец

Умер знаменитый телеведущий: ему было 74 года

Зрители очень любили знаменитость и с интересом смотрели его программы

Корчевников рухнул на пол прямо в эфире: зрители ахнули

Очередной выпуск шоу "Жизнь и судьба" поразил публику неожиданным поворотом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей