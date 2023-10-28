Ратаковски нашла нового парня и повторила сцену с Гарри Стайлзом

Ратаковски нашла нового парня и повторила сцену с Гарри Стайлзом
Фото: Ivanka Voisin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Знаменитость изо всех сил показывает, что не скучает по мужу

Известная модель Эмили Ратаковски пользуется огромной популярностью. В короткий срок она смогла построить невероятно успешную карьеру, и теперь за нее сражаются ведущие дома моды, лишь бы звезда появилась у них на рекламном постере. 

Однако, несмотря на небывалую известность, модель успела пережить серьезную личную травму. Будучи признанной одной из самых сексуальных женщин планеты, она столкнулась с обилием измен собственного супруга. Сперва Ратаковски старалась простить мужа, поскольку у них имеется общий сын, но в конце концов подала на развод.

Сейчас же Эмили во всю наслаждается свободой. Знаменитость меняет ковалеров буквально каждые пару месяцев и изо всех сил показывает, что не скучает по мужу. Именно поэтому ее регулярно "случайно" ловят в компании разных красавцев фоторепортеры.

К примеру, некоторое время назад ее застукали в объятиях знаменитого певца Гарри Стайлза, который тоже не так давно расстался со своей возлюбленной актрисой Оливией Уайлд. Пара попивала игристое на улице Токио и много целовалась. Было ли это мимолетной интрижкой, серьезным увлечением или пиар-акцией они раскрывать не стали.

Тем не менее, недавно Эмили Ратаковски нашла нового парня и повторила сцену с Гарри Стайлзом. Ее снова якобы случайно засняли в ресторане с комиком Стефаном Баком. Девушка и парень вышли на улицу, чтобы проветриться, и между разговорами устроили жаркий перфоманс для фотографов. 

Кадр видео Daily Mail

Источник: Daily Mail
По теме

Как жесткое решение ЦБ РФ отразится на простых россиянах

Особые проблемы появятся в сфере ипотечного кредитования

Появились новости о смерти Веры Брежневой за границей

Что на самом деле произошло со звездой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей