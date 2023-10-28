Знаменитость изо всех сил показывает, что не скучает по мужу

Известная модель Эмили Ратаковски пользуется огромной популярностью. В короткий срок она смогла построить невероятно успешную карьеру, и теперь за нее сражаются ведущие дома моды, лишь бы звезда появилась у них на рекламном постере.

Однако, несмотря на небывалую известность, модель успела пережить серьезную личную травму. Будучи признанной одной из самых сексуальных женщин планеты, она столкнулась с обилием измен собственного супруга. Сперва Ратаковски старалась простить мужа, поскольку у них имеется общий сын, но в конце концов подала на развод.

Сейчас же Эмили во всю наслаждается свободой. Знаменитость меняет ковалеров буквально каждые пару месяцев и изо всех сил показывает, что не скучает по мужу. Именно поэтому ее регулярно "случайно" ловят в компании разных красавцев фоторепортеры.

К примеру, некоторое время назад ее застукали в объятиях знаменитого певца Гарри Стайлза, который тоже не так давно расстался со своей возлюбленной актрисой Оливией Уайлд. Пара попивала игристое на улице Токио и много целовалась. Было ли это мимолетной интрижкой, серьезным увлечением или пиар-акцией они раскрывать не стали.

Тем не менее, недавно Эмили Ратаковски нашла нового парня и повторила сцену с Гарри Стайлзом. Ее снова якобы случайно засняли в ресторане с комиком Стефаном Баком. Девушка и парень вышли на улицу, чтобы проветриться, и между разговорами устроили жаркий перфоманс для фотографов.