Знаменитого певца убил ядовитый паук: вцепился в лицо

Трагедия поразила публику

Страшная трагедия произошла с популярным бразильским певцом Дарлином Мораисом. Набирающий популярность молодой артист скончался на 29-м году жизни. Причиной его гибели стал ужасающий инцидент – молодой человек умер из-за нападения ядовитого паука.



Трагическое происшествие случилось 31 октября, однако до нашей страны вести о горестном событии дошли только сейчас. Известно, что бразильский певец погиб в собственном доме, находящемся в муниципалитете Миранорти. Огромный ядовитый паук вцепился в лицо артиста, покусал его, а затем укусил еще и восемнадцатилетнюю падчерицу звезды.



Спустя некоторое время на месте укусов появились пугающие фиолетовые пятна, мужчине стало плохо, он чувствовал слабость и головокружение. Только спустя несколько дней молодого человека госпитализировали с признаками сильной аллергии.



К сожалению, медицинские специалисты не смогли спасти жизнь молодого дарования. Бразильская звезда скончалась в палате местного госпиталя.



К слову, ранее стало известно о смерти звезды телесериалов "Универ" и "Интерны". О страшной трагедии узнали только спустя месяц.

