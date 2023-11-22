Он утверждает, что был в плену недостоверной информации

Эпатажный артист из Самары Эдуард Шарлот, который еще недавно кичился сожженным российским паспортом и бегством из страны, теперь кается во всех грехах. Музыкант прибыл в Россию из Армении 22 ноября и почти сразу после прибытия в аэропорту был задержан полицией. В отделении охаявший Россию артист решил извиниться перед народом. Видеозапись с обращением певца была опубликована руководителем Лиги Безопасного Интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной.

На видео Шарлот выглядит потерянным и подавленным, от прошлой саркастичности не осталось и следа. Он говорит, что прекрасно понимает, почему теперь здесь, и просит прощения за свое прошлое недостойное поведение. В свое оправдание артист заявил, что его сбила с толку "ложная информация", и только поэтому он так поступил с документом гражданина РФ.

"Осечка в понимании происходящего. Я раскаиваюсь. Простите. Я больше так не буду", – сказал Шарлот.

Несколько месяцев назад Эдуард Шарлот покинул Россию и за это время создал несколько скандальных видео. В одном из них он именно сжигает свой российский паспорт. Позднее самарец анонсировал свой возврат в Россию, однако с условием, что его фанаты "подкинут" деньги на билет из Армении. Практически сразу после этого Шарлот опубликовал фотографию повестки на допрос. Тогда же стало известно, что на него поступила жалоба от Екатерины Мизулиной, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее сообщалось, какая расплата может ждать Шарлота за все его скандальные действия.