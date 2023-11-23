Михаил Пореченков признался, что мечтает уехать

Михаил Пореченков признался, что мечтает уехать
Михаил Пореченков. Фото: Bulkin Sergey/Globallookpress.com
Сейчас его удерживает только работа

Известный актер театра и кино, а также кинорежиссёр и продюсер Михаил Пореченков уже давно проживает в огромном частном доме в Подмосковье со своей большой семьей – супругой и тремя детьми. Поселок Толстопальцево находится недалеко от столицы, что позволяет актеру без труда добираться на работу, а после отдыхать в приятной деревенской тиши от городской суеты.

Дом супруги обустроили полностью в соответствии с собственным вкусом: выполненный из бревен, с деревянной отделкой внутри, балками и колоннами он выглядит идеальным местом для жизни и отдыха. Тем не менее, в недавнем интервью прессе Пореченков признался, что уже давно подумывает о переезде в другой регион.

"Я планирую переехать в Крым, но это будет в будущем, когда появится подходящий момент с учетом работы, времени и финансов", – поделился своими планами актер.

Он отметил, что сейчас в столице у него кипит насыщенная рабочая жизнь, и обилие съемок и прочих задач не дает простора для воплощения этой мечты.

Пореченков также выразил стремление проводить все праздники в кругу семьи. При этом он признал, что иногда возникают конфликтные ситуации с детьми, так как он всегда стремится избегать того, чтобы они повторяли его собственные ошибки.

Ранее сообщалось, что Пореченков перенес операцию после травмы.

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