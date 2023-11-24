"Иванушка-дурачок": психиатр поставил Шарлоту диагноз

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Скандально известный музыкант Эдуард Шарлот, который еще недавно публично сжигал свой российский паспорт, сбегал в Армению, приставал к прохожим на площади в Петербурге и матерился на улице, не так давно был задержан по прибытию в Россию.
На допросе у него прошла былая прыть, и он бормотал невнятные извинения, оправдываясь тем, что попал во власть "ложной информации" и не понимал, что происходит. Он извинился перед россиянами и покаялся в своих словах.
Психиатр Василий Шуров, проанализировав неоднозначное поведение Шарлота, пришел к мысли, что молодой человек психически нездоров и эмоционально неустойчив. По словам врача, он пытается строить из себя "супергероя наших дней", которому за глупость и дурашливость должны прощать даже самые отвратительные поступки.
"Он ужасно инфантилен, и его такое дурашливое поведение ради хайпа… Классический герой Иванушка-дурачок", – поставил диагноз специалист.
Шуров отметил, что артист, не обладая достаточным талантом, пытается привлечь к себя внимание любым способом и сделать "хайп" на чем угодно – даже на собственных извинениях. Поэтому вместо попыток самоутвердиться за счет разрушения психиатр рекомендовал бы ему обратиться за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, как Шарлот пытался извиниться перед народом.
Павел Соколов работал в "На-на" с 1991 по 2008 годы артистом балета, а потом и солистом. Но общается ли он сегодня с основавшим группу продюсером Бари Алибасовым?