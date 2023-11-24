Объявлено о побеге оскандалившегося артиста Шарлота

Исполнитель Эдуард Шарлот громко вернулся в Россию после того, как несколько месяцев назад также эффектно ее покинул. Сейчас его судят по административным делам, однако существует большой риск, что разбирательство начнет проходить и по уголовным статьям – все же, за ним накопилось очень много скандальных поступков. Сведения о них всплывают регулярно после того, как он решил напомнить россиянам о себе.

Например, недавно пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео, на котором разыграли Шарлота, представившись представителями спецслужб другой страны. В сообщении было объявлено о побеге, который готовил оскандалившийся артист. В беседе он выразил готовность спрятаться в чемодане украинского посла и уехать, сообщает телеканал "360".

"Он не досматривается, поэтому это будет наилучший способ вас вывезти", – объяснили ему пранкеры.

В ответ Шарлот заявил, что готов на это.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", ранее знаменитость извинился перед россиянами за свои поступки, отметив, что больше так не будет. Он отметил, что делал все из-за пагубного влияния.

Сейчас против Эдуарда Шарлота рассматриваются три административных дела. Но существует вероятность, что его могут посадить и на три года, указывает "Радио 1".