Новикова отказалась отречься от Украины после демонстрации флага

Новикова отказалась отречься от Украины после демонстрации флага
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Звезда объяснила произошедшее

Знаменитая юмористка Клара Новикова дала сольный концерт в столице. Артистка читала на сцене монологи, а также рассказывала о своем детстве, которое провела в любимом Киеве. Иногда она вспоминала и о родном украинском языке, разговаривая на нем перед публикой. И все было бы отлично, если бы не одна маленькая деталь – в какой-то момент на сцене появился флаг Украины.

В мирное время на него никто не обратил бы внимания, но сейчас после всех случаев демонстрации государственной символики другого государства это приравнивается к политической акции. Поэтому некоторые трактовали демонстрацию украинского флага во время концерта как заявление Новиковой, которая старается не высказываться о происходящем.

Фото: Дни.ру

На юмористку обрушился шквал критики, из-за которой ей пришлось оправдываться. Клара Новикова объяснила, что понятия не имела о том, что за ней показывают это. 

"Я же спиной стою к экрану! Это что, мой зал? У меня на концерте никогда не бывает экранов", – возмутилась она.

Артистка указала, что перед выступлением отсматривала все слайды, которые будут демонстрироваться – украинского флага там она не видела. 

По словам Новиковой, она просто показывала улицы, на которых родилась. В Киеве знаменитость училась, там покоятся ее мать и отец. Юмористка отказалась отречься от Украины, поскольку это ее детство.

При этом России она невероятно благодарна. Как передает женский журнал "Клео.ру", Новикова не думает, что могла бы прижиться где-нибудь еще.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем занималась Новикова в последние два года. 

Источник: Московский комсомолец
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