Украинский друг высказался об отношении Басты к происходящему

Украинский друг высказался об отношении Басты к происходящему
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/Global Look Press
Артист заявил, что не хочет подставлять близкого человека

Известный рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, старается не высказываться на острые политические темы. Он не давал своих оценок в ситуации с Крымом, указывая, что является наполовину украинцем и бережно относится как к России, так и Украине. Любые громкие заявления, по его мнению, только разжигают плохие настроения в обществе.

После февраля 2022-го года он также был в числе звезд, которые сохранили молчание – строгий обет на эту тему Баста держит почти спустя два года. При этом у артиста есть на Украине близкие люди. В недавнем интервью его украинский друг KYIVSTONER, или Альберт Васильев, высказался об отношении Вакуленко к происходящему.

Рэпер утверждает, что не хочет говорить на эту тему, чтобы не сделать кому-то хуже. Но Баста для него по-прежнему является "братом", несмотря ни на что. Возмущения украинцев в его адрес он не разделяет, подчеркивая, что у некоторых людей в России просто нет другого выхода. Альберт отдельно отметил, что это он говорит абстрактно. 

"Если ты общаешься с каким-то человеком, который это не поддерживает... Я не говорю сейчас конкретно о каких-то людях, но допустим... Если ты общаешься с человеком и так сложилось судьбой, что они ничего не могут сделать. Ничего. И они привыкли так жить. И они ничего не могут сказать, потому что если они что-то скажут, пострадают они, пострадают их близкие и так далее. И что потом дальше? Для украинцев они всегда будут *** (плохими)", – заявил Васильев.

По его словам, если такой человек в России выскажется, то у него есть два варианта: уехать из страны, либо его просто оттуда выгонят. И тогда и для своих он окажется негодяем, и для украинцев.

Ранее концерт Басты в Дагестане обернулся скандалом.

Источник: YouTube
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