Украинский друг высказался об отношении Басты к происходящему

Артист заявил, что не хочет подставлять близкого человека

Известный рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, старается не высказываться на острые политические темы. Он не давал своих оценок в ситуации с Крымом, указывая, что является наполовину украинцем и бережно относится как к России, так и Украине. Любые громкие заявления, по его мнению, только разжигают плохие настроения в обществе.

После февраля 2022-го года он также был в числе звезд, которые сохранили молчание – строгий обет на эту тему Баста держит почти спустя два года. При этом у артиста есть на Украине близкие люди. В недавнем интервью его украинский друг KYIVSTONER, или Альберт Васильев, высказался об отношении Вакуленко к происходящему.

Рэпер утверждает, что не хочет говорить на эту тему, чтобы не сделать кому-то хуже. Но Баста для него по-прежнему является "братом", несмотря ни на что. Возмущения украинцев в его адрес он не разделяет, подчеркивая, что у некоторых людей в России просто нет другого выхода. Альберт отдельно отметил, что это он говорит абстрактно.

"Если ты общаешься с каким-то человеком, который это не поддерживает... Я не говорю сейчас конкретно о каких-то людях, но допустим... Если ты общаешься с человеком и так сложилось судьбой, что они ничего не могут сделать. Ничего. И они привыкли так жить. И они ничего не могут сказать, потому что если они что-то скажут, пострадают они, пострадают их близкие и так далее. И что потом дальше? Для украинцев они всегда будут *** (плохими)", – заявил Васильев.

По его словам, если такой человек в России выскажется, то у него есть два варианта: уехать из страны, либо его просто оттуда выгонят. И тогда и для своих он окажется негодяем, и для украинцев.

Ранее концерт Басты в Дагестане обернулся скандалом.