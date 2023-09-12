"Вы что там делали, тряпки?": концерт Басты в Дагестане обернулся скандалом

Местный житель затравил рэпера

Рэпер, композитор и продюсер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, считается одним из самых востребованных и популярных артистов на современной российской эстраде. Он задействован сразу в нескольких проектах и много зарабатывает. Однако не все его любят и жалуют.

На днях в Дагестане разгорелся скандал после концерта рэпера. Местный житель выложил в соцсети видео, на кадрах которого возмущается происходящим на мероприятии.

Концерт Басты состоялся в Каспийске. После события мужчина затравил поклонников и тех, кто "отпускает в такие места своих жен и сестер". В своем обращении дагестанец назвал Басту певичкой и признался, что ему стыдно за свой народ.

"Как вы можете своих жен туда пускать? Своих сестер? Вы что там делали, тряпки? То, что там творилось... Мне стыдно за это, что это происходит в Дагестане. Те, кто туда ходил, вы позорите Дагестан", – отметил мужчина.

Впрочем, многие не согласились с позицией дагестанца и не поняли, что именно его не устроило. Большинству гостей мероприятия все понравилось.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Баста показал дорогущую дизайнерскую квартиру.