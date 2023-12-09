Почему Жуков отказывается выступать в новогоднюю ночь

Почему Жуков отказывается выступать в новогоднюю ночь
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист строго следует своим принципам

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков является крайне востребованным артистом. Концерты коллектива до сих пор собирают огромные залы, хотя новых песен артист особо не выпускает. В период новогодних праздников многие бы хотели видеть его на своих корпоративах, но постоянно получают от знаменитости отказ.

Как рассказал Жуков, он может выступить перед публикой 31 декабря, но к полуночи строго появляется дома, где его ждут дети и семья. Артист признается, что для него нет ничего лучше, чем встретить праздник в кругу семьи. И этому правилу он следует последние несколько лет.

"Семья – это самое ценное и важное для меня. А вот через час можно уже и на работу", – признался знаменитость.

Помимо концертной деятельности, Жуков занимается еще и бизнесом. По его словам, все, что он производит сейчас, связано с каждым членом семьи.

Ранее Жуков сделал заявление о "страшном времени" в истории страны.

Источник: Комсомольская правда

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