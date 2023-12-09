Почему Жуков отказывается выступать в новогоднюю ночь

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Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков является крайне востребованным артистом. Концерты коллектива до сих пор собирают огромные залы, хотя новых песен артист особо не выпускает. В период новогодних праздников многие бы хотели видеть его на своих корпоративах, но постоянно получают от знаменитости отказ.
Как рассказал Жуков, он может выступить перед публикой 31 декабря, но к полуночи строго появляется дома, где его ждут дети и семья. Артист признается, что для него нет ничего лучше, чем встретить праздник в кругу семьи. И этому правилу он следует последние несколько лет.
"Семья – это самое ценное и важное для меня. А вот через час можно уже и на работу", – признался знаменитость.
Помимо концертной деятельности, Жуков занимается еще и бизнесом. По его словам, все, что он производит сейчас, связано с каждым членом семьи.
Ранее Жуков сделал заявление о "страшном времени" в истории страны.
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