Зарезал бывшую жену и дочь: в полицию поступил вызов на рэпера Гуфа

Зарезал бывшую жену и дочь: в полицию поступил вызов на рэпера Гуфа
Фото: соцсети
На место выехали правоохранители

Последний месяц Алексей Долматов, более известный как Гуф, шокирует публику своим поведением. Его бывшая жена Юлия была вынуждена уехать с Тайланда вместе с дочерью после того, как рэпер стал устраивать странные разборки. Она полагает, что у артиста опять появились проблемы с запрещенными веществами, из-за которых он ведет себя неадекватно.

Девушка перебралась обратно в Россию, в дом в Подмосковье. Некоторое время назад она жаловалась в соцсетях, что за ними приехал Долматов, который по вечерам с криками ломится в дверь. Такое поведение отца сильно пугает их общую дочь. Из-за опасений Юлии даже пришлось нанять охрану.

Гуф, в свою очередь, публиковал странные записи в соцсетях, которые начали беспокоить поклонников артиста. Люди заподозрили, что он может решиться на что-то ужасное.

На фоне всех семейных разборок в полицию накануне поступил вызов на рэпера Гуфа, в котором заявлялось, что артист зарезал бывшую жену и дочь. В отделение позвонил мужчина, представившись Анаром Зейналовым – еще одним извесным репером. По его словам, кадры расправы Долматов транслировал в интернет.

На место выехали экстренные службы, но не обнаружили ничего подозрительного – Юлия с дочерью были живы и здоровы. Вызов оказался ложным.

"Скорее всего, неизвестный просто пытался сорвать концерт (Гуфа в Москве) под видом Зейналова", – указывает SHOT.

Ранее бывшая супруга рассказывала, как Гуф спас ее от неадекватного мужчины с ружьем.

Источник: SHOT
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