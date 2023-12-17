Как пощечина на "Оскаре" спасла брак Уилла Смита

Жена известного актера призналась, что после этого поступка посмотрела на мужа совершенно другими глазами

Отношения американского актера Уилла Смита и его супруги Джады Пинкетт-Смит трудно было назвать идеальными. Сами они нередко признавались прессе, что не оправдали ожиданий друг друга. Несколько лет они даже не жили вместе, поддерживая общение ради общих детей. Однако один случай внезапно сплотил их семью.

На церемонии вручения "Оскара" в марте 2022 года ведущий Крис Рок высмеял проблемы Джады с облысением, сравнив ее с героиней фильма "Солдат Джейн". Разъяренный Уилл Смит подбежал к Року на сцену и ударил его по лицу.

Этот скандал обошел все мировые СМИ. Смит лишился права посещать "Оскар" и подвергся общественному осуждению. Однако его супруга неожиданно назвала инцидент "святой пощечиной", которая в итоге только укрепила их любовь.

"Мне потребовалась эта пощечина, чтобы окончательно понять, что я никогда не оставлю его", – призналась Джада.

Она отметила, что ранее всерьез задумывалась о разводе, но после того, как Уилл вступился за ее честь перед миллионами зрителей, она увидела мужа в новом свете. Этот поступок перевесил чашу весов в пользу сохранения 26-летнего брака пары, которая растит трех детей.

Ранее врач рассказал о причинах болезни жены Уилла Смита.