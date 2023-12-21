Всего 39 лет: умерла звезда сериала "СашаТаня"

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Новая трагедия произошла в сфере российского кинематографа. Сегодня, 21 декабря, стало известно о смерти популярного российского артиста Егора Найдовича. Актер скончался в возрасте всего 39 лет.
Столь ранний уход талантливого артиста стал большой неожиданностью для его коллег и поклонников. Известно, что тело Найдовича обнаружили в столичной квартире, которая находится на улице Академика Комарова. Жилье покойный снимал вместе с приятелем.
Соседу и довелось обнаружить мертвеца на постели. Мужчина рассказал о том, чем занимался Найдович в последнее время. По его словам, Егор активно писал сценарии, однако в кино его практически не звали. На этом фоне артист начал частенько прикладываться к бутылке. Его сосед считает, что именно пагубное пристрастие послужило причиной смерти актера.
Широкому зрителю покойный артист известен по ролям в популярных российских телесериалах. Егор Найдович снимался в сериале "СашаТаня", "Трудные подростки" и других. Смерть знаменитости стала болезненным ударом для его родных и близких.
К слову, ранее стало известно о смерти известного советского актера.
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