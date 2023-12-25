Мотивы артистов оказались весьма мелкотравчатыми

Отъезд из нашей страны ряда знаменитых артистов после известных событий прошлого года активно обсуждают до сих пор. Журналисты проанализировали поведение скандальных беглецов, которых еще называют "испуганными патриотами", взяв за основу выходки юмориста Семена Слепакова*, оказавшегося одним из самых ярых русофобов.



В целом, многих интересует, что же на самом деле послужило причиной массового исхода звезд за границу. Среди возможных вариантов озвучиваются нежелание жить в якобы "тоталитарном Мордоре", попытки спасти заработанные "непосильным трудом" и размещенные на чужбине богатства, а также желание строить жизнь и карьеру в стране, которая не вовлечена ни в какие конфликты.



Однако, по мнению звездных аналитиков, истинную причину такого поведения артистов раскрыл именно Семен Слепаков*: речь идет о так называемой "свободе выражения", в частности, возможности без каких-либо последствий использовать нецензурную лексику и жить, не задумываясь о каких-либо нормах морали. Журналисты считают, что именно ради таких "свобод" многие звезды готовы предать родное государство.



К слову, ранее стало известно, за какую сумму беглый Слепаков* готов спеть для россиян.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации