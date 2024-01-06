Известный актер разбился с маленькими дочерьми в авиакатастрофе на Карибах

Страшная смерть поразила весь мир

Накануне, 5 января, стало известно об ужасной трагедии. Внезапно оборвалась жизнь популярного голливудского артиста Кристиана Оливера. Любимцу публики был всего 51 год. Страшная трагедия еще больше ужасает тем, что вместе с отцом погибли две маленькие дочери.



Звезда популярных на весь мир кинолент "Спиди-гонщик", "Валькирия", "Хороший немец" вместе с наследницами скончался в результате авиакатастрофы, которая произошла на Карибах. Такой печальной информацией делится интернет-издание "Радио 1".



Также в катастрофе погиб пилот частного самолета. Борт рухнул в морские воды, шансов на спасение у находящихся в самолете людей не было. Малышкам, которые погибли вместе с отцом, на момент смерти было 10 и 12 лет.



По имеющейся информации, легкомоторный самолет обрушился в воду буквально через несколько секунд после того, как поднялся с острова Сент-Винсент и Гренадины. Через некоторое время работники береговой охраны обнаружили трупы несчастных.



Напомним, накануне также стало известно о смерти знаменитого советского артиста, который покинул этот мир в возрасте 90 лет.

