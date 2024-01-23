Гвердцители перестала общаться с друзьями из России

Гвердцители перестала общаться с друзьями из России
Тамара Гвердцители. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость категорически оборвала все связи

Последние два года Тамара Гвердцители отказывается приезжать в Россию. Артистка выступает пососедству в странах СНГ, но на российскую территорию не готова наведаться. Поговаривают, что после февраля 2022 года знаменитость испытала серьезный нервный срыв, и теперь не хочет теребить себя тяжелыми мыслями и переживаниями.

На этом фоне Гвердцители перестала общаться с друзьями из России. Ее близкий знакомый и бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский признался, что уже давно не может выйти на нее ни по одному доступному каналу. 

"Тамара замолчала настолько, что даже я не могу с ней связаться. Хотя мы очень тесно сотрудничали и дружили", – отметил он.

По словам продюсера, певица, вероятно, сейчас находится либо у сына в США, либо в Грузии. Больше никакой актуальной информации о звезде у него нет.

Ранее Тамара Гвердцители раскрыла, как относится к русскому языку и объяснила, почему не стала исключать русскоязычные композиции из своего репертуара.

Источник: News.ru
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