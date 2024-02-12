Продюсер рассказала о жестком отношении к зрителям на популярном шоу

Продюсер рассказала о жестком отношении к зрителям на популярном шоу
Кадр: шоу "ЧБД", ВКонтакте
С людьми в зале не церемонятся

Создатель популярной юмористической передачи "Что было дальше?" Дарья Морозова дала новое интервью, в котором рассказала подробности создания проекта. Она отметила, что во время съемков не только участники жестко относятся к гостю, но и со зрителями там не церемоняться.

По ее словам, за годы существования программы у них накопился черный список людей, которым запрещено принимать участие в съемках "Что было дальше?". Как правило, перед мотором всех предупреждают о правилах присутствия в зале, только следуют им далеко не все.

Например, если человек отлучился в туалет во время съемки и дополнительно попал в кадр – больше прийти туда он не сможет. Жестко относятся и к тем, кто может сидеть в зале в телефоне и не наблюдать за происходящим на сцене. Некоторое время так отличилась популярный блогер Ксения Дукалис. Поэтому теперь у зрителей отбирают телефоны перед началом шоу.

Ранее продюсер объяснил возвращение Киркорова на ТВ после недавней отмены. 

Источник: YouTube
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