Седокова заявила о расставании с мужем

Артистка сообщила об этом в соцсетях

В последнее время отношения Анны Седоковой и Яниса Тиммы переживали тяжелые испытания. В прошлом году все едва не закончилось разводом, однако супругам удалось договориться и попросить друг у друга прощения за свое поведение. Тем не менее, этого, судя по всему, хватило не на долго – певица сообщила в своих соцсетях о расставании с мужем.

Седокова опубликовала на странице в микроблоге несколько фото со спортсменом, оставив неоднозначные надписи.

"Ну вот и все... Он улетел. Жизнь удивительная штука. И я понятия не имею, когда мы встретимся опять и в каком статусе", – написала она.

По словам артистки, сейчас каждый из них будет жить свою лучшую жизнь, а с остальным смогут разобраться.

Для Анны Седоковой этот брак является третим. Она была в отношениях с футболистом и бизнесменом, от которых родила двоих детей. Еще один ребенок появился у нее в отношениях с сыном российского миллиардера Артемом Комаровым. Наследников в отношениях с Тиммой не появилось.

Артистка признавалась, что в ее отношениях с баскетболистом ссоры происходят постоянно – она даже перестала считать, как часто они скандалят. Супруги в последнее время предпочитали жить раздельно.