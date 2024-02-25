Кудрявцева перенесла операцию после ужасного падения на шоу "Звезды"

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В 2024 году Лера Кудрявцева успела объявить о расставании с супругом, а затем сильно травмировалась во время репетиции. Медики поставили звезде неутешительный диагноз: Кудрявцева, крайне неудачно рухнув во время съемок шоу "Звезда", получила разрыв передней крестообразной связки.
Лера вышла на связь с поклонниками, рассказав, что в момент падения бедро еще не успело вернуться на место, а нога приземлилась на поверхность – произошло скручивание. Коленная связка разорвалась, и кость "наехала" на голень. К разрыву связки прибавился еще и перелом.
О возвращении к съемкам в таких условиях нет и речи – врач назначил операцию. В конце февраля Лера рассказала фанам, что 22 февраля ее уже прооперировали.
Теперь Кудрявцевой предстоит длительная реабилитация. Организм восстанавливается после наркоза и сильных обезболивающих препаратов.
"Всегда думала "я – сильная", – откровенничает ведущая с поклонниками, признавшись, что реальность внушила ей обратное.
Кудрявцева, тем не менее, продолжает выкладывать больничный контент. Телеведущая даже рассказала, как ее оперировали: вырезали из голени сухожилие, и с помощью титановых шурупов "прикрутили" его в колено.
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