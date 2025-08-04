"Ползаю по полу": больной раком Кушанашвили раскрыл свое состояние

Знаменитость признался, что иногда ему бывает нелегко

Журналист Отар Кушанашвили, которому удается справляться с онкологий, признался, что болезнь оставила на его здоровье неизгладимый след. Несмотря на то, что он продолжает работать и старается жить активной жизнью, некоторые дни у него бывают очень плохие.

Ведущий отметил – сейчас он выполняет абсолютно все предписания врачей. До этого, как рассказывали друзья, загнать его в больницу было невозможно. И даже не фоне резкого обострения опухоли знаменитость несколько дней терпел сильную боль, прежде чем его госпитализировали. Сейчас же Отар относится к лечению дисциплинировано, даже если состояние отбирает все силы.

"У меня бывают очень плохие дни, когда болезнь эта поганая скручивает в бараний рог, отправляет в нокдаун, но не в нокаут. Я оземь шмякаюсь и ползаю по полу. Это очень непредсказуемая, подлая, вероломная болезнь", – рассказал Кушанашвили.

Когда стало известно об онкологии у журналиста, помочь ему решили многие знаменитые деятели. По слухам, огромную сумму денег ему перечислил Меладзе. Также сам Отар рассказывал, что также небезразличным к нему оказался Леонид Слуцкий, который привязал свою карту в больнице и оплачивал многие процедуры для Кушанашвили.