Мужчина не скрывает своей ненависти к бывшей родине

Журналист Александр Невзоров* выступил с очередным скандальным заявлением. В недавнем интервью он высказал мнение, что жители России напоминают морских червей, приспособленных к жизни в крайне враждебной среде.

По словам беглой знаменитости, жизнь в нашей стране можно сравнить с существованием вестиментифер – глубоководных кольчатых червей, обитающих на дне океана и питающихся сернистым газом. Он считает, что россияне, приспособившиеся к суровым условиям, подобны этим существам, поскольку для них такая "ужасная" среда стала приемлемой.

Кроме того, журналист открыто признался в русофобии, заявив, что воспринимает ее как вполне нормальное и даже вызывающее гордость качество. Он пояснил, что такое отношение к России для него сродни боязни пауков или других потенциально опасных "мерзких существ".

К слову, недавно отъявленный русофоб получил мощную затрещину от российского артиста.

*внесен в список иностранных агентов, признан экстремистом