Раскрыта новая безжалостная стратегия ВСУ по боям с ВС РФ

Раскрыта новая безжалостная стратегия ВСУ по боям с ВС РФ
Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Подробности рассказали в США

Если раньше украинские солдаты пытались противостоять российской армии с помощью обманных маневров и оружия дальнего действия, которое поставило НАТО, то теперь руководство страны задействует новую стратегию, которую раньше называло неоправданной. Об этом сообщает NYT. 

Долгая оборона Бахмута (Артемовска) заставила Киев пересмотреть отношение к генеральным сражениям. После сдачи Северодонецка и Лисичанска – два города, которые были практически разрушены, Владимир Зеленский размышлял, насколько их оборона была оправданной в свете того, что погибло около 100 солдат. 

Однако теперь Украина начинает вести бои на истощение, считая такую тактику более правильной в новых условиях. Аналитики утверждают, что непрерывные бои сильно ослабляют российские подразделения, после чего украинцам удается пойти в прорыв. Подобную стратегию они уже использовали в Харьковской области и Херсоне. Сейчас пытаются реализовать в Бахмуте и Соледаре.

При этом эксперты отмечают, что тактическая ценность этих населенных пунктов спорна – они имеют скорее символическое значение для каждой стороны. России бы это принесло громкий успех за последние месяцы, а Украине – сделать город символом непокорности.

Российская сторона утверждает, что освобождение Артемовска (Бахмута) может произойти в ближайшее время, но сперва будет взят Соледар. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг информацию о массовом бегстве ВСУ из города. По его словам, украинцы сражаются достойно, и бои идут ожесточенные. Как рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, сейчас столкновения сместились в западную часть Соледара, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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