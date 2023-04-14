Впервые раскрыты чудовищные потери ВСУ в Бахмуте

Впервые раскрыты чудовищные потери ВСУ в Бахмуте
Kay Nietfeld/www.globallookpress.com
продолжениеОфицер НАТО предрек катастрофу Зеленскому
Киев давно не забирает тела с поля боя

Украинская сторона с давних пор не вывозит тела погибших бойцов в Бахмуте – потери у ВСУ "просто чудовищные", утверждает советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной республики Ян Гагин.

По словам чиновника, за все время боев за Артемовск украинские войска потеряли огромное количество живой силы – при этом никто не может указать точную цифру. Причина проста: ВСУ не забирают тела погибших – продолжается это довольно давно. Погибшие украинские бойцы считаются Киевом пропавшими без вести. 

Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин назвал численность уничтоженной штурмовиками группировки ВСУ – "вагнеровцы", по его словам, уничтожили 38 тыс. человек из состава украинской армии. Основная часть – тридцать две тысячи – приходятся на Соледар с Бахмутом.

Судя по сводкам телеграм-каналов, у ВСУ числятся пропавшими без вести официально порядка тридцати тысяч человек. Родственники не имеют возможности получить информацию. Реальную статистику Киев не ведет и скрывает жертвы, занижая их в десятки раз – чтобы не платить родственникам компенсацию. 

 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Вскрылось страшное: украинские боевики обороняют Бахмут "живыми щитами"

Тактика военачальников не поддается логике

"Удар молота" по США: как Путин разгромит Байдена

В Америке готовятся к худшему

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей