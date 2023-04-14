Киев давно не забирает тела с поля боя

Украинская сторона с давних пор не вывозит тела погибших бойцов в Бахмуте – потери у ВСУ "просто чудовищные", утверждает советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной республики Ян Гагин.

По словам чиновника, за все время боев за Артемовск украинские войска потеряли огромное количество живой силы – при этом никто не может указать точную цифру. Причина проста: ВСУ не забирают тела погибших – продолжается это довольно давно. Погибшие украинские бойцы считаются Киевом пропавшими без вести.

Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин назвал численность уничтоженной штурмовиками группировки ВСУ – "вагнеровцы", по его словам, уничтожили 38 тыс. человек из состава украинской армии. Основная часть – тридцать две тысячи – приходятся на Соледар с Бахмутом.

Судя по сводкам телеграм-каналов, у ВСУ числятся пропавшими без вести официально порядка тридцати тысяч человек. Родственники не имеют возможности получить информацию. Реальную статистику Киев не ведет и скрывает жертвы, занижая их в десятки раз – чтобы не платить родственникам компенсацию.



