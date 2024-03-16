Онколог назвал неожиданную причину появления рака

Риску наиболее подвержены женщины

Некоторые популярные препараты, воздействующие на гормональную системы, способны приводить к возникновению рака. Об этом заявил врач-онколог Антон Иванов.

По его словам, в риске развития онкологии находятся люди, которые употребляют лекарства с эстрогеном – это может повысить вероятность появления злокачественной опухоли в груди у женщин. Опасными также считаются преоральная контрацепция и препараты, которые используются для урегулирования цикла или при менопаузе.

При этом, утверждает врач, риск развития рака растет только в случаях неправильного употребления лекарственных средств или при передозировках.

"Антидепрессанты же способны спровоцировать рак груди, так как повышают уровень пролактина, что влияет на состояние рецепторной активности и чувствительности молочных желез", – рассказал Иванов.

Препараты от миелодиспластического синдрома, таблетки от язвы или изжоги с N-нитрозодиметиламином тоже способствуют развитию раковых клеток, поэтому при их приеме следует быть особенно осторожными, пожытожил онколог.

Ранее врач заявил, что боль в пояснице может указывать на рак почек.