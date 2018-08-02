Макрону предрекли политическую смерть

Скандалы и просчеты могут стоить президенту Франции карьеры

Над политической карьерой президента Франции Эммануэля Макрона нависла страшная угроза. Он может лишиться поста из-за скандала с охранником Александром Беналлой, которому приписывают превышение должностных полномочий, незаконное ношение оружия и даже роман с президентом республики. Популярность Макрона среди избирателей тает на глазах.



В июле глава государства установил очередной антирекорд по падению политического рейтинга. Деятельностью Макрона на посту президента удовлетворены лишь 39% граждан Франции, свидетельствуют данные опроса, проведенного Французским институтом изучения общественного мнения. Предыдущий антирекорд держался ровно год: тогда французский лидер нравился 40% жителей страны, сообщает "Газета.Ru". О самом резком неприятии политики главы государства заявляют сторонники "Демократического движения", "Республиканцев" и Соцпартии.

Альтернативные исследования свидетельствуют о том, что поддержка Макрона еще ниже – всего 32% (данные Le Figaro). В мае Институт изучения общественного мнения KANTAR Sofres подсчитал, что к концу первого года президентства Макрона его поддерживают лишь 34% французов.

Главной причиной падения рейтингов президента служит непопулярностью проводимых им и его правительством реформ. К примеру, Макрон упразднил "солидарный налог на состояние", который платили все граждане, чей суммарный капитал превышает €1,3 миллиона. При этом он обязал пенсионеров платить налоги, лишил студентов льгот, а военным урезал финансирование. Это делается, чтобы разогнать рост национальной экономики, но зримых результатов преобразований пока нет.

"Положительных эффектов от его реформ – увеличение темпов роста, занятости – еще нужно ждать. А вот интересы социально уязвимых слоев населения эти реформы ощутимо затрагивают уже сейчас", – пояснил руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

Масла в огонь подлил скандал с охранником главы государства, которое задержали за применение насилия в отношении участника демонстрации 1 мая. Момент, когда сотрудник Елисейского дворца, советник президента по безопасности и его личный охранник Александр Беналла, одетый в полицейскую форму, грубо обращается с участницей манифестации, попал на видео и быстро стал достоянием общественности. Публика возмутилась. За расследование инцидента взялись прокуратура, генеральная инспекция национальной полиции, а также парламентские комиссии, созданные в Национальном собрании и сенате.

Следователи в результате обнаружили, что, помимо незаконного ношения полицейской формы, Беналла имел при себе незарегистрированное огнестрельное оружие, а также пользовался автомобилем со спецсигналами, не имея на это прав. На предварительном этапе подозреваемому предъявили обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны.

Беналлу немедленно уволили из президентского дворца. Но дотошные журналисты выяснили, что он был одним из самых доверенных лиц Макрона. Некоторые даже обвинил президента в любовном романе со своим охранником. Президенту пришлось оправдываться перед парламентом и все отрицать. Тем не менее скандал спровоцировал еще большее падение рейтинга.

Теперь главе государства придется отложить задуманную им конституционную реформу. "Сам по себе эпизод не так уж важен, но для оппозиции он стал настоящей находкой. И вот, вместо голосования по необходимой Микрону конституционной реформе, теперь идет обсуждение необходимости чисток в Елисейском дворце и даже возможной реорганизации правительства", – отметил Рубинский.

Теоретически парламент может выразить вотум недоверия президенту и правительству. Пока что такие попытки проваливаются. Однако подобные провалы в рейтинге не сулят Макрону ничего хорошего. На данный момент он имел бы весьма призрачные шансы на переизбрание.