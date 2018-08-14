Стали известны все детали нового пакета мер, придуманных американскими конгрессменами в качестве давления на Москву

Намерения США перестали быть тайной. Спустя почти 2 недели после того, как Конгресс анонсировал введение новых санкций против РФ, на сайте американского парламента появился текст документа S.3336 под названием "Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию".

Группа сенаторов под предводительством демократа Роберта Менендеса 2 августа внесла в Конгресс законопроект, который охарактеризовали как "всеобъемлющий закон, усиливающий санкционное давление на Россию". Он объединяет все меры, уже введенные в отношении Москвы, ужесточает некоторые из них, а также предлагает новые.

В частности, крупнейшим российским банкам, в числе которых Сбербанк, ВТБ, Газпробанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внешэкономбанк, планируется запретить работу с долларом, то есть проводить расчеты в американской валюте.

Инвесторы – нероссияне не смогут покупать новые выпуски российских гособлигаций сроком обращения свыше 14 дней под угрозой запрета работы в США.

Иностранные компании не смогут сотрудничать с российскими государственными предприятиями, а также окологосударственными структурами в энергетической сфере.

Продажа оборудования, технологий или инвестиции в российские нефтяные проекты стоимостью выше 1 млн долларов также оказываются под запретом.

Особое внимание в документе конгрессмены уделили финансовому благополучию лично президента РФ Владимира Путина. Они требуют от директора Национальной разведки США в течение 180 дней подготовить полный отчет о капитале и источниках доходов Путина, включая его банковские счета. То же самое относится к членам семьи президента РФ, его друзьям и приближенным как среди россиян, так и иностранных граждан. Владения крупных российских предпринимателей также поручено изучить с особой тщательностью.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти внимательно следят санкционной политикой США, но как-то особо реагировать на нее не собираются. "Наша позиция хорошо известна, она не изменяется в отношении этих мер ограничительного характера. Ничего хорошего для двусторонних отношений это не сулит", – приводит "Газета.ру" комментарий Пескова.