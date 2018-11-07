Санкции против России рассмешили Могерини

Глава европейской дипломатии веселится из-за введенных ограничений

На встрече с руководителем дипломатического корпуса Евросоюза в Канаде местный студент сделал оговорку, перепутав Украину с Россией. Это вызвало у Федерики Могерини моментальную реакцию.

В ходе поездки по Канаде дипломат встретились со студентами одного Университета Макгилл в Монреале. Во время беседы Могерини упомянула санкции против России, которые были введены после событий на Украине в 2014 году. Речь шла о согласовании позиции по этому вопросу между Великобританией, которая собирается выйти из Евросоюза, и остальными членами объединения, сообщает РИА "Новости".

Один из участников встречи решил задать европейской гостье вопрос. "Вы упомянули санкции против Украины…" – начал он. Однако Могерини его тут же одернула: "России, России". "Да, простите. В контексте Украины", – поправился студент.

Однако этого главе европейской дипломатии оказалось недостаточно. "Я что-то пропустила…" – сказала она, чем вызвала смех в зале. Смущенный юноша ответил отрицательно.

После этого Могерини наконец ответила по существу. "Я думаю, что это (санкции) будет продолжаться. В Европе есть четкое и ясное понимание того, что изменение границ с помощью силы – это табу, и это должно оставаться табу, иначе мы вернемся на несколько веков назад, а этого никто не хочет", – заявила дипломат (цитируется по ТАСС).

Она особо подчеркнула, что Евросоюз продолжит "оказывать помощь и поддержку Украине". При этом диалог между Москвой и Брюсселем продолжится, ведь отношения между ними не ограничиваются одним лишь санкционным вопросом.

"Мы сохраняем диалог по поводу вопросов безопасности, нераспространения ядерного оружия, ситуации на Ближнем Востоке и в Арктике. Есть темы, по которым мы не находим общего понимания, например, по Сирии, но мы продолжаем общаться", – указала политик.

Отношения России и Европы, которые Могерини оценила как "сложные", ухудшились в связи с государственным переворотом на Украине и присоединением Крыма к РФ. Запад ввел против нашей страны санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Ограничительные меры пока что остаются в силе, но внутри самого ЕС все чаще звучат слова о том, что с ними нужно покончить как можно скорее.