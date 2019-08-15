Европа призвала вернуть туристов в Грузию

В ЕС придумали недоработанную пиар-компанию

В Европейском парламенте вступились за Грузию, которая терпит финансовые убытки на фоне сокращения турпотока из РФ. Компенсировать утрату предложено за счет путешественников из ЕС.

Инициатор пиар-компании – депутат Маркета Грегорова. Сочувствующая Тбилиси изобрела даже особый хэштег, однако больше ничего придумать не смогла и обратилась за вдохновением к европейскому барству. В своем письме парламентарий отметила колоссальные потери, ожидающие Грузию.

"Недавнее политическое решение российского правительства значительно ограничить россиянам возможность посещать Грузию – это попытка запугать нашего близкого союзника", – цитирует Грегорову RT.

По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, данное заявление не принесет желаемого результата. Да и Европе не так уж важно, пояснил политолог, чтобы ее призыв был услышан и, что называется, выстрелил.

"Это чисто популистское заявление, направленное на то, чтобы морально показать Грузии, что кто-то из европейских депутатов с ними готов постоять, в очередной раз высказать свое особое отношение к России, но ничего больше. Никакой экономики за этим стоять не будет", – констатировал эксперт.

Данная новость вызвала бурю эмоций у читателей. Во-первых, они предложили европейцам не скупиться и помочь горной стране материально. А во-вторых, некоторые интернет-пользователи предположили, что власти Тбилиси сами виноваты в ссоре с Москвой (орфография и пунктуация авторские).

"Вот пусть европарламентарии и восполняют турпоток, без устали хлещут грузинское вино и купаются в "баржоми", сердобольные балаболы. А Грузию мы и не собирались пугать, она опять сама напугалась", "26-летний депутат от "чешской пиратской партии" решила заступиться за Грузию хештегом. Деньги давай, а не хештеги. На них ничего не купить", "Удивляет , что она открытым текстом не обвинила Россию в диверсии против Грузии, а всего лишь в "попытке запугать", "Компенсируйте Грузии потери из бюджета ЕС и все дела", – прокомментировали неравнодушные россияне.

Напомним, на днях в Тбилиси подсчитали убытки от турпотока из России. По словам премьер-министра иностранного государства Мамуки Бахтадзе, экономика Грузии только в июле лишилась порядка $60 млн. Ровно неделю назад в Грузии озвучили потери от отмены прямых перелетов из РФ с 8 июля 2019 г. Отношения между странами испортились на фоне массовых волнений в республике.