Лидер США больше не будет радовать Кремль своими решениями, считают журналисты

Недавно из Германии вывели около 12 тысяч американских военных для того, чтобы перенаправить часть из них в другие страны Европы, а оставшихся вернуть в США. Американские СМИ назвали такое решение Дональда Трампа "последним подарком Путину".

Президент Штатов, как указывает CNN, планировал таким действием наказать Германию. Поводом журналисты посчитали просрочку ФРГ выплат за участие в НАТО, а также строительство "Северного потока – 2", которое страна активно отстаивает.

Журналисты считают, что вывод войск из Германии обрадовал Кремль, но также и серьезно напугал страны Балтики, которые сразу же попросили передислоцировать военных к своим границам с Россией, аргументируя это серьезной угрозой.

В издании считают, что после выборов подобное решение станет "последним даром Путину" от главы США, которые он регулярно преподносит. Однако после окончания правления Трампа Североатлантическому альянсу придется потратить много лет для устранения принесенного ущерба.

Ранее в Пентагоне заявили, что выводят войска из Германии, чтобы укрепить оборону вблизи границ с Россией.