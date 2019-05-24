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Киркорова приговорили к одиночеству

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Поп-король вряд ли найдет жену, решили фанаты

Филипп Киркоров после расставания с первой и единственной супругой – Аллой Пугачевой – все еще холост. Это беспокоит его фанатов. Однако некоторые считают, что артист вряд ли еще раз станет мужем.

Такое же мнение высказали и недавно в соцсети. 

"Женился бы. Да, но кто вытерпит такой характер",

– написала одна из дам под двумя новыми снимками, которые певец разместил на своей странице в Instagram.

На одном из них Киркоров изображен на ступеньках, на другом – позирует в компании женщин и известного российского модельера. Под кадрами Филипп Бедросович сообщил, что провел "великолепный вечер в резиденции посла Великобритании в Москве, посвященный презентации нового проекта, соавтором которого является Валентин Юдашкин".

Многим понравились фото. Они тут же стали хвалить поп-короля:

"Вот это образ", "Филипп, Вы самый фантастический и лучезарный наш вдохновитель 😍 только был дождь и пасмурное небо – вуаля и Ваше яркое и очень солнечное фото 😍❤️ Спасибо вам за Ваш позитив и энергию 😍💐🎁", "Какой же Вы все-таки у нас красивый 😍😍😍 самый-самый!", "Великолепен!!! Как всегда!!!", "Какоооой😍", "Яркий, неотразимый Филя 😊", "Просто шик", "Суперстильный", "Харизма просто", "Король 👑 есть король, с королевским голосом и вкусом! Филипп, Вы – супермолодец!", "Как всегда, безупречен", "Неотразим!!!", "Чертовски хорош, гламурный, яркий, непредсказуемый!"

Один подписчик решил, что на втором фото артист "чем-то похож на АБ". 

Некая дама поразилась: "Ой!!! Филипп!! Сколько вас любит женщин!!!!"   

Сам же певец, видимо, еще ни к кому, кроме Примадонны, пылких чувств не испытывал. Он часто говорит о бывшей жене с восторгом, заявляя, что она совсем не такая, как кажется, мечтает, чтобы дочь была похожа на нее, и постоянно оказывается рядом, даже занимая место нынешнего мужа. Не забывает его и экс-супруга, которая иногда может и нагрубить.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева поженились в 1994 г., но спустя 11 лет развелись. Расставание и новый брак знаменитой артистки не повлияли на их отношения.

Они дружат "домами и семьями". Не так давно поп-король даже исповедовался любимой женщине. "Ближе человека, чем она, у меня в жизни нет. И не будет", – сказал как-то Филипп Бедросович.

И все же поклонники, озабоченные судьбой кумира, не теряют надежды на то, что он еще совьет семейное гнездышко. Поэтому каждый раз, увидев его с женщиной, думают, что она может стать его супругой.

Сам же артист дает немало поводов для слухов. Он часто показывается в обществе известных и не очень дам. На недавнем снимке засветился со старой подругой – актрисой Олесей Судзиловской. До этого – с "Мисс Вселенная – 2002" Оксаной Федоровой, которую поблагодарил "за награду "САМЫЙ СТИЛЬНЫЙ" и за вчерашний красивый вечер".

Ранее показался с кинозвездой Светланой Ходченковой. Увидев их совместное фото, поклонники решили, что "красивая была бы пара". С Ани Лорак его "женили" не раз, ведь они нередко бывали вместе.

Фоторепортаж
СМИ: Пугачева загнала Киркорова в угол
"Жизнь" © "Жизнь" © "Жизнь" ©
"Жизнь" © "Жизнь" © "Жизнь" © "Жизнь" © +
Полина ДОРОЖКИНА
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