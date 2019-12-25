Примадонну сняли на сцене в Киеве

Алла Пугачева появилась перед публикой с Игорем Николаевым на концерте в Киеве, где провела фестиваль "Рождественские встречи". Таким видео поделился артист на своей странице в Инстаграм. На ролике, снятом в 2009 г., он поет с женой Юлией Проскуряковой, а после их номера, который объявлял Максим Галкин, на сцену вышла Примадонна.

"Вот эти "Встречи" состоялись в Киеве, в декабре 2009-го, ровно десять лет назад... еще ничего, как говорится, не предвещало!.. И все равно, братцы, одна надежда – на любовь!" – подписал видео композитор и певец.

В комментариях подписчики согласились с артистом, многие делали комплименты ему и жене:

"Потрясающие! Красивые! Талантливые!", "Да, как же было все хорошо в далеком 2009-м. Аж не верится, что так все перевернулось с ног на голову", "Очень нравится, когда поете с женой".

Ежегодная концертная программа "Рождественские встречи" проводилась Аллой Пугачевой с 1988 года. На фестивале 2009 г. выступали София Ротару, Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова и многие другие звезды шоу-бизнеса. В 2012 году был снят последний выпуск.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева не будет принимать участие в новогоднем "Огоньке". Этой новости обрадовался продюсер Максим Фадеев.