Телеведущая раскрыла правила безопасности во время пандемии

Ранее некоторые эксперты заявили, что коронавирус может передаваться через продукты.

Елена Малышева рассказала россиянам, стоит ли опасаться еды навынос в условиях пандемии COVID-19. Из-за вспышки коронавируса рестораны и кафе закрылись, однако доставка работает. По словам медика и ведущей программы "Жить здорово", заказывать блюда на дом и покупать полуфабрикаты в магазине можно, если соблюдать ряд правил.

Знать наверняка, был ли болен повар, готовивший ваш заказ, конечно, нельзя. Однако возможно обезопасить себя, даже если к еде прикасался или чихал на нее зараженный коронавирусом. Об этом Малышева написала в своем Инстаграм, ссылаясь на профессора молекулярной биологии и имуннологии в Лос-Анджелесе Паулу Кэннон. Американский эксперт считает, что безопаснее всего покупать замороженную готовую еду, которую нужно разогревать в микроволновке. Это убьет любые вирусы.

Если же вы боитесь, что коронавирус мог "осесть" на контейнерах, в которые упакована еда, аккуратно переложите блюдо в тарелку и вымойте руки перед тем, как приступить к трапезе.

Ранее Малышева назвала единственный способ защититься от COVID-19.