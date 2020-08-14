Яркая карьера и опасные роды: как жила Легкоступова

Яркая карьера и опасные роды: как жила Легкоступова
Валентина Легкоступова. Фото: Наталья Логинова/ Russian Look/www.globallookpress.com
Исполнительница популярного хита "Ягода-малина" работала со знаменитыми музыкантами

Недавно стало известно, что певица Валентина Легкоступова впала в кому из-за серьезной травмы головы. Врачи упорно боролись за жизнь звездной пациентки. К сожалению, спасти артистку не удалось. Она скончалась на 55-м году жизни.

Об этой печальной новости рассказала дочь певицы на своей инстаграм-странице. Как напоминает телеканал "МИР24", в последнее время Валентина Легкоступова была подключена к аппарату ИВЛ.

Артистка родилась 30 декабря 1965 г. в Хабаровске. После семья переехала в Феодосию. Ее родители были музыкантами, поэтому девочка решила пойти по их стопам.

Спустя некоторое время Валентина поступила в Симферопольское музыкальное училище по классу скрипки и успешно его закончила. Через 5 лет двери перед Легкоступовой открыла Гнесинка. Там она познакомилась с легендарным Иосифом Кобзоном, который стал ее музыкальным наставником.

В 1985 г. Легкоступова впервые вышла на сцену перед украинскими зрителями. Неожиданный музыкальный успех подарило ей знакомство с Раймондом Паулсом. Известный композитор взял шефство над начинающей певицей. Он написал для нее такие песни, как "Двое" и "В белых клавишах берез".

Спустя два года вышла наиболее известная песня Валентины Легкоступовой – "Ягода-малина". Как сообщает "Пятый канал", хит для певицы написал Вячеслав Добрынин.

Благодаря "Ягоде-малине" Валентина Легкоступова обрела популярность. Позже Добрынин создал для своей подопечной еще одну песню, укрепившую ее успех – "Капля в море".

Будучи на самом пике своей популярности, певица неожиданно пропала. Как выяснилось позже, это было связано с рождением дочери Анетты, рассказывала артистка в программе "Судьба человека". Стало известно, что роды у Валентины Легкоступовой прошли крайне тяжело – она чуть не умерла. Позже артистка возобновила творческую деятельность.

С первым мужем, отцом Анетты, певица развелась практически сразу после рождения дочери. Вместе с новым супругом Алексеем Григорьевым Валентина Легкоступова переехала в Испанию. Пара воспитывала сына Матвея. Однако и этот брак закончился разрывом.

В июле этого года певица обвенчалась с третьим мужем – яхтсменом Юрием Фирсовым. Пару ждала счастливая семейная жизнь, но роковой инцидент изменил все. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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