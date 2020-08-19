Радзюкевич объяснил причину ухода Добронравова из Театра сатиры

Радзюкевич объяснил причину ухода Добронравова из Театра сатиры
Эдуард Радзюкевич. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист считает, что его коллега не рассчитал свои силы

Недавно стало известно о том, что Федор Добронравов покинул Театр сатиры после 16 лет служения в нем. Звезда юмористической передачи "6 кадров" Эдуард Радзюкевич рассказал, в чем причина ухода популярного артиста.

По словам Радзюкевича, Федор Добронравов слишком много трудился. Из-за этого у звезды "Сватов" начались проблемы со здоровьем. Таким образом, актер попросту не рассчитал собственные силы.

Эдуард Радзюкевич также добавил в разговоре с "Экспресс газетой", что его коллега был крайне востребованным артистом. Он полюбился зрителям за роль Ивана Степановича Будько в комедийном сериале "Сваты" и за многочисленные перевоплощения в передаче "6 кадров". Чувствуя отдачу со стороны, Федор Добронравов не мог подвести зрителей, поэтому вкладывал в работу всего себя.

Напомним, у Добронравова имеется два сына – Виктор и Иван. Они решили пойти по стопам отца и тоже стали актерами. Сыновья подарили Федору Викторовичу трех внучек. Теперь у него появилось много времени на то, чтобы проводить время с семьей и нянчить детей.

Ранее появилась информация, что Федор Добронравов уволился из Театра сатиры из-за низкой зарплаты. Однако художественный руководитель учреждения Александр Ширвиндт опроверг все слухи. Он также намекнул, что надеется на дальнейшее сотрудничество с актером. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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