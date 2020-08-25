Муж не поддержал убитую горем супругу

Звезда сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова стала героиней программы "Судьба человека". Там в разговоре с Борисом Корчевниковым актриса призналась, что потеряла ребенка.

По словам Ксенофонтовой, это был один из самых сложных периодов ее жизни. Актриса вместе с супругом Александром Рыжих ждала сына. Однако ребенок не выжил.

Вместо поддержки Елена Ксенофонтова получила холодность и грубость со стороны мужа. Актриса призналась, что юрист мог долгое время не разговаривать с женой из-за каких-то пустяков.

Позже у пары появилась дочь София. Однако отношение Александра Рыжих к звездной супруге не изменилось. По словам Ксенофонтовой, он относился к ней очень жестоко, периодически вымещая на ней свой гнев.

Елена Ксенофонтова отметила, что не жалеет о былом. Ведь она по собственной воле вышла замуж за такого мужчину.

Напомним, Ксенофонова и Рыжих развелись в этом году. Актрисе пришлось пережить 4 мучительных года бракоразводного процесса. Елена призналась, что она боялась мужа, поэтому не могла уйти от него раньше. Бывший супруг поднимал руку на артистку, а также изводил ее близких.

Ранее появилась информация о том, что сына Ксенофонтовой от первого брака сильно избили. 17-летний подросток попал в больницу с сотрясением мозга и многочисленными гематомами.