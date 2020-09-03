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Юлия Высоцкая на своей инстаграм-странице выложила фотографии с отдыха. Актриса и телеведущая отправилась на корабле к мысу Доброй Надежды. Однако внимание поклонников привлекли не столько местные красоты, сколько достаточно провокационный жест телезвезды.
На снимке стоящая спиной к камере телеведущая демонстративно развязывает веревочки от купальника.
"Какая чудесная спинка!" – сделала комплимент Юлии Эвелина Бледанс.
Комментаторы отметили, что 47-летняя актриса выглядит очень свежо. По их мнению, Высоцкую можно перепутать с молодой девушкой.
"Девочка Юля", – восхищенно написала певица Наталья Подольская.
Также пользователи Сети оценили стройную фигуру матери двоих детей. Ранее Юлия уже публиковала фото в купальнике. Снимок произвел настоящий фурор в Сети.
Напомним, Юлия Высоцкая 22 года состоит в браке с кинорежиссером Андреем Кончаловским. Супруги растят двоих детей – дочь Марию и сына Петра.
Около семи лет назад в семье Высоцкой и Кончаловского произошла страшная трагедия. Супруги вместе с детьми попали в автомобильную аварию. От полученных травм их дочка впала в кому и пробыла в этом состоянии долгое время. Звездные родители делают все, чтобы девочка как можно скорее пришла в себя.
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