Сам наследник известного художника получил серьезные травмы

Сын Никаса Сафронова угодил в очередную неприятную историю. Пианист покалечился на третий день отдыха в Турции, с разбегу заскочив в детский бассейн. Об этом рассказал сам Лука Сафронов-Затравкин.

Наследник художника объяснил, что не представляет своей жизни без прыжков, однако этот оказался неудачным. Музыкант приземлился в "лягушатник" глубиной не более полуметра, разбив "в мясо" руку и обе ноги.

К счастью, детей в бассейне не было, поделился Сафронов-Затравкин. Ему же с трудом остановили кровь, а вот многочисленные гематомы и ссадины еще не прошли. При этом к местным медикам сын художника обращаться не спешит: побаивается после неудачного лечения в Танзании.

Теперь остаток своего отдыха Сафронов-Затравкин проводит на вилле, поедая мандарины: до ресторана из-за травм он дойти не может. Лука поделился с "Собеседником" подробностями своего состояния:

"Боли просто адские! Я, честно говоря, даже не знаю, что мне делать".

Напомним, прошлой осенью наследник Сафронова застрял в туалете в самолете. Инцидент сняли на видео.