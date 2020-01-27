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Бомба на борту: российский самолет готовится к экстренной посадке

Воздушное судно возвращается в аэропорт вылета

Самолет, следовавший из Хабаровска в Москву, готовится совершить экстренную из-за угрозы минирования. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. 

Как уточняет издание, сразу после того, как неизвестный сообщил о наличии на борту воздушного лайнера взрывного устройства, пилоты моментально приняли решение об экстренной посадке. 

По последним данным, самолет возвращается в аэропорт вылета. На его борту находятся 261 пассажир, передает сайт "Комсомольская правда". Детали происшествия выясняются. 

Сергей САЗОНОВ

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