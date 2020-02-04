В аварии под Петербургом погиб человек

Легковушка врезалась в автобус

В Бокситогорском районе Ленинградской области утром 4 февраля произошло ДТП. Погиб один человек.

Автомобиль "ВАЗ" вылетел на встречную полосу и врезался в автобус. Водитель легкового автомобиля умер на месте происшествия, водитель автобуса не пострадал, двум его пассажирам оказана медицинская помощь, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Начата проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

