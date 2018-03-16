Москва подготовила Лондону ядерный ответ

Прежде чем "заткнуться", Россия сотрет страны НАТО в порошок

Британским (равно как и всем прочим) официальным лицам следует более тщательно выбирать выражения, когда они говорят о России. Потому что в случае чего наша страна может дать асимметричный ответ сокрушительной силы. Это понимают даже в Вашингтоне.



Пока министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон говорит о том, что "Россия должна уйти и заткнуться", глава Тихоокеанского командования ВС США адмирал Гарри Харрис с тревогой в голосе рассказывает о боевом потенциале российских вооруженных сил.

"Введение в 2015 и 2016 гг. в состав российского Тихоокеанского флота двух вооруженных баллистическими ракетами ядерных подлодок класса "Борей" существенно усилило современный потенциал России по нанесению ядерных ударов. Ядерные ракетные силы наземного базирования проводят подобные же учения и осуществляют учебно-боевые пуски ракет, направленных на Северную Америку", – приводит слова адмирала "Свободная пресса".

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 регулярно совершают облеты канадских и американских границ. Кроме того, Москва наращивает свою активность по всему Индо-Тихоокеанскому региону, "стремясь продвинуть свои стратегические интересы и подорвать интересы США", заявил Харрис. Все это свидетельствует о невероятной мощи российской внешней политики.

Отечественные военные эксперты говорят, что, само собой, наша страна не собирается ни на кого нападать. Но в сложившихся условиях вынуждена прорабатывать разные варианты на случай полномасштабного конфликта с другими государствами.

"Мы рассматриваем действия против всех стран, которые входят в НАТО. Президент РФ Владимир Путин недавно достаточно откровенно высказался, в каких случаях мы можем применить ядерное оружие против этих стран", – напомнил член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

Это произойдет в трех случаях: если система предупреждения о ракетном нападении РФ засечет пуск соответствующих ракет со стороны наших противников и рассчитает падение их боевых частей на нашей территории; если против России или ее союзников будет применено ядерное оружие; или если при ведении боевых действий с применением обычных вооружений возникнет угроза существованию нашего государства. "То, что в случае ответного удара цели будут намечены не только на территории США, но и их союзников по НАТО, особенно обладающих ядерным вооружением (к их числу относится Британия), – сомнению не подлежит", – подчеркнул эксперт.

По словам Мураховского, современный план ответного удара, естественно, строго засекречен. Но по отрывочным сведениям из планов 1970-х гг., в случае ядерного удара Великобритания прекращала существование как государство в течение нескольких минут. Та же судьба постигнет США и другие страны НАТО.

"Удар предполагается одновременный и массированный. По той простой причине, что в случае обмена ударами на уровне стратегических ядерных сил повторный удар может и не состояться. Противник тоже, как говорится, не лыком шит. Поэтому Россией будут задействованы наиболее эффективные средства, чтобы не дать противнику нанести повторный удар. Для этого поражаются, прежде всего, центры государственного управления, ядерные вооружения и прочие важнейшие стратегические объекты", – указал Мураховский.

Хамские выражения британских чиновников выглядят самонадеянно, учитывая, что полагаться Лондон может только на своих союзников. "Британия имеет ядерное оружие, которое относится к стратегическому вооружению, – ракеты на подводных лодках. Тактических ядерных вооружений Лондон не имеет. Причем ядерный потенциал, размещенный на британских подлодках, не имеет отдельного плана применения – только в рамках единого плана с США. И ракеты у британцев, замечу, американские, а не собственного производства", – указал военный эксперт.

Мураховский также напомнил, что британский министр обороны – "не военный человек, а политическая фигура", которого назначает победившая на выборах партия. Поэтому всерьез относиться к его высказываниям не стоит.