"Терминатор" уничтожит козырь Америки
Самое смертоносное оружие армии США, которое может
обеспечить ей преимущество на поле боя, будет уничтожено в схватке с российской
боевой машиной огневой поддержки (БМОП) "Терминатор-3". Речь идет о
дронах, которые американцы считают своим "тузом в рукаве". Такое мнение приводится в
материале, опубликованном на страницах издания The National Interest.
Сейчас в России ведутся работы над третьим поколением этих машин. Американские эксперты отмечают, что новая модификация "Терминатора" сможет поражать все виды целей: воздушные, наземные, а также живую и неживую силу противника.
При этом в новой версии машины появятся боеприпасы "земля – воздух" с изменяемой траекторией и возможностью подрыва во время полета. Они позволят "Терминатору-3" сбивать беспилотные летательные аппараты. В этом случае американцы в случае гипотетического военного столкновения с российской армией будут лишены превосходства в воздухе.
Впрочем, авторы The National Interest усмотрели в такой трансформации российских БМОП и слабые стороны. Мол, разработчики уверяют, что "Терминатор-3" будет оснащен пушками, гранатометами, пулеметами, противотанковыми ракетами и противокорабельным оружием.
"Где разместить оружие для борьбы с беспилотниками, если на этой машине и так установлено девять разных систем вооружений? Где установить радиолокационную станцию? Если РЛС не будет, то "Терминатор" сможет бороться лишь с небольшими дронами на расстоянии прямой видимости", – отметили заокеанские специалисты.
Так как ни в Минобороны РФ, ни на "Уралвагонзаводе", где выпускают "Терминаторы", не дают официальных комментариев на этот счет, то вопросы американцев зависли в воздухе. Но несмотря ни на что в США отдают должное мощи нового "Терминатора". Он будет представлять собой "хорошо бронированную" машину, которая окажется эффективна в городских условиях при борьбе с пехотой и легкобронированными целями. Усовершенствованная БМОП будет более живучей на поле боя, чем легкая машина, но потребует больших затрат в обслуживании.
На прошлой неделе индустриальный директор кластера "Вооружение" корпорации "Ростех" Сергей Абрамов раскрыл журналистам некоторые детали работы над новой версией "Терминатора". По его словам, машина сможет поражать абсолютно все виды целей. "50-миллиметровое орудие дает гораздо больше возможностей для работы по целям, чем 30-миллиметровые пушки еще советской разработки, которые установлены на "Терминаторе", закупаемом сейчас Минобороны России. Такой снаряд в определенных пределах может изменять свою траекторию, что поможет в борьбе против воздушных целей, в том числе беспилотников. Это существенно повышает эффективность орудия", – рассказал он.
Первая версия "Терминатора" была выпущена "Уралвагонзаводом" еще в 2000 году. В 2006-м вышла версия "Терминатор-2". Российские военные сначала не проявляли интереса к разработке. Первым покупателем машин стал Казахстан в 2011 году. Минобороны РФ подписало первый контракт на поставку БМОП Вооруженным силам в ходе научно-технического форума "Армия-2017". Действующий контракт на поставку "Терминаторов" Минобороны будет выполнен в начале 2019 года.
В своей самой свежей на сегодняшний день модификации боевая машина вооружена двумя спаренными 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами "Атака" и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ.
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