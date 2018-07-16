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Россию обвинили в развязывании ядерной войны

Фото: pixabay.com
У нашей страны такое опасное оружие, что защититься от него можно только при помощи атомной бомбы

Появление у России самолета, который способен выводить из строя вражеские спутники при помощи радиопомех, может стать предлогом к ядерной войне. В случае атаки на американские космические аппараты Вашингтон может применить ядерной оружие.

О таком сценарии рассуждают эксперты американского специализированного журнала The National Interest. Издание отмечает, что в проекте нового "Обзора ядерной политики" за США закрепляется право нажать на красную копку в ответ на кинетическую или кибернетическую атаку против американских спутников.

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"Если Россия может фактически отключить электронику на американских спутниках, а "Обзор ядерной политики" действительно отражает политику США, то отключение спутника может быть истолковано как военный акт, достаточный для оправдания ядерного ответа", – говорится в публикации.

Ранее в этом месяце СМИ сообщили о том, что в России создается самолет радиоэлектронной борьбы под условным названием "Порубщик-2". Он придет на смену действующей боевой машине Ил-22ПП "Порубщик", которая, по некоторым сведениям, применялась во время войны в Сирии.

"Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому он сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле", – объяснял журналистам источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Именно эта новость всполошила американских военспецов. Поэтому они и стали сочинять сценарии ядерного армагеддона. Тем самым за океаном фактически обвинили нашу страну в провоцировании конфликта. Между тем в Пентагоне не давали никаких официальных комментариев на эту тему. Поэтому неизвестно, готово ли американское командование применить ядерное оружие в ответ на угрозу со стороны нового "Порубщика".

Стоит отметить, что в преддверии встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина пресс-секретарь российского лидера заявлял о том, что новейшее российское оружие не спровоцирует ядерный конфликт, а напротив, станет гарантом того, что потенциальные противники нашей страны не решатся применить атомную бомбу.

"Ядерный паритет – это элемент взаимного сдерживания и элемент, который гарантирует стратегическую ядерную безопасность. На фоне других угроз, которые проистекают от Альянса... наши вооруженные силы и наш военно-промышленный комплекс принимают все необходимые меры", – приводит RT слова представителя Кремля.

Андрей ФИЛАТОВ
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