Американцев предупредили о начале ядерной войны
Американцы продолжают готовиться к ядерной войне. В ночь на 27 июня они провели тренировку на случай глобального удара.
С авиабазы в воздух поднялись стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit. Они отлетели от берегов страны, чтобы уйти из-под вероятного ядерного удара. Снимки со схемами полета опубликованы в Twitter.
USAF B-52H DOOM61 departed Barksdale at approx 0100z - Global Power mission.— Aircraft Spots (@AircraftSpots) 27 июня 2018 г.
Present position over the East Pacific FL280 pic.twitter.com/TDjocTkV16
При этом подняли и "самолет Судного дня", который предназначен для высшего руководства страны, передает The Drive.
Американскому радиолюбителю удалось перехватить переговоры пилотов. По его словам, они передали код из букв и цифр. Это было Сообщение о чрезвычайных действиях (EAM) – приказ ядерным силам США приступить к реализации сценария глобального или ограниченного удара.
В случае угрозы B-52 выпускает по целям до 20 крылатых ракет. К счастью, это была всего лишь тренировка, однако американцы все время готовятся к предстоящей войне, что не может не настораживать.
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