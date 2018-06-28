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Американцев предупредили о начале ядерной войны

Фото: pixabay.com
В США прозвучал тревожный сигнал, но пока только для тренировки

Американцы продолжают готовиться к ядерной войне. В ночь на 27 июня они провели тренировку на случай глобального удара.

С авиабазы в воздух поднялись стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit. Они отлетели от берегов страны, чтобы уйти из-под вероятного ядерного удара. Снимки со схемами полета опубликованы в Twitter.

При этом подняли и "самолет Судного дня", который предназначен для высшего руководства страны, передает The Drive.

Американскому радиолюбителю удалось перехватить переговоры пилотов. По его словам, они передали код из букв и цифр. Это было Сообщение о чрезвычайных действиях (EAM) – приказ ядерным силам США приступить к реализации сценария глобального или ограниченного удара.

В случае угрозы B-52 выпускает по целям до 20 крылатых ракет. К счастью, это была всего лишь тренировка, однако американцы все время готовятся к предстоящей войне, что не может не настораживать.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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