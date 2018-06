Американцев предупредили о начале ядерной войны

Американцы продолжают готовиться к ядерной войне. В ночь на 27 июня они провели тренировку на случай глобального удара.

С авиабазы в воздух поднялись стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit. Они отлетели от берегов страны, чтобы уйти из-под вероятного ядерного удара. Снимки со схемами полета опубликованы в Twitter.

USAF B-52H DOOM61 departed Barksdale at approx 0100z - Global Power mission.

Present position over the East Pacific FL280 pic.twitter.com/TDjocTkV16