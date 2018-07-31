Российский фрегат покорил Америку

"Адмирал Горшков" оказался настолько хорош, что превзошел по своему оснащению корабли ВМС США

Новый отечественный корабль, только что включенный в боевой состав Военно‐морского флота РФ, оказался более опасным для врагов, чем знаменитые американские корабли классов "Свобода" и "Независимость". Перевес нашему фрегату обеспечивает более высококлассное вооружение.



Издание Business Insider сравнило российский фрегат проекта 22350 с американскими прибрежными боевыми кораблями (Littoral Combat Ship, LCS). Изюминкой отечественного корабля являются стоящие у него на вооружении крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также зенитные ракетные комплексы "Полимент-Редут" и сверхзвуковые ракеты "Яхонт". С их помощью "Адмирал Горшков" способен уничтожать надводные и наземные цели. На корме фрегата установлены 130-мм орудия, тогда как американские LCS могут похвастать орудиями калибра всего-навсего 57 миллиметров.

Фрегат водоизмещением 5,3 тыс. т и длиной 135 м развивает скорость до 29 узлов. Головной корабль проекта 22350 (а также другие суда, которые будут построены в этой серии) предназначен для ведения боевых действий в дальней океанской зоне.

"Адмирала Горшкова" принятли в боевой состав ВМФ России 28 июля. Торжественная церемония подъема Андреевского флага на фрегате состоялась на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге накануне Дня военно-морского флота.

Линейка литторальных кораблей ВМФ США предназначена для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с надводными и подводными силами противника, противодействия беспилотникам и разведки. Серия включает два класса кораблей – Freedom ("Свобода") и Independence ("Независимость"). Военные эксперты за океаном называют эту серию военных кораблей устаревшим материалам. Ранее они сравнили LCS с российскими кораблями проекта 22160, и преимущество было отдано последним.

Корветы проекта 22160 предназначены для охраны прибрежных вод. Корабль водоизмещением 1,7 тыс. т использует технологию снижения заметности, развивает скорость до 27 узлов, вооружен 76-мм артиллерийской установкой АК-176МА, оснащен гидроакустическим комплексом, несет вертолет и ракетное вооружение. Подобными характеристиками американские корабли не обладают.