США отказываются от F-22
США могут остаться без своего самого смертоносного истребителя F-22. Того самого, который, по мнению западных экспертов, одолеет любого российского конкурента. Дело в том, что американцы уже давно не производят "двадцать второй", сконцентрировавшись на менее мощном, зато экспортном F-35. Вдобавок новую жизнь могут дать самому быстрому истребителю F-15, проведя глубокую модернизацию самолета.
В Пентагоне все больше и больше говорят о закате эры малозаметных самолетов и опасаются, что "золотые" F-22 могут превратиться просто в хорошие истребители, мало отличающиеся от других.
Как пишет The National Interest, сейчас в Пентагоне все еще оценивают расходы, необходимые для возобновления производства F-22, и решение до сих пор не принято. Летчики, летавшие и на F-35, и на F-22, признают, что на последнем чувствуют себя несколько защищеннее и увереннее благодаря мощности машины. Однако, когда дело доходит до подсчетов стоимости летных часов, у пилотов F-22 сразу портится настроение.
"Двадцать второй" просто пугает своим дорогим обслуживанием. Один летный час стоит более $68 тысяч. Для сравнения, час пилотирования F-16C обходится в $22,5 тыс., F-15C Eagle – $42 тысячи. Летный час F-35A тоже дешевле – $32,5 тысячи. Беспилотник MQ-9 Reaper и вовсе стоит $4,7 тыс. в час. И это учитывая то, что БПЛА выполняют больше половины работы в ВВС США: в Афганистане, по данным Reuters, дроны совершили 61% от всех боевых вылетов. А поскольку война с Россией, слава богу, не началась, F-22 попросту простаивают. Но это не значит, что пилотам не нужны часы налета.
Легко представить, во сколько обойдется эксплуатация эскадрильи F-22 в течение нескольких лет – это колоссальная сумма. В свое время США отказались от невидимок F-117 из-за дорогой эксплуатации, но не подняли руку на гордость ВВС – B-2 Spirit.
Есть и другая причина, почему эпоха доминирования F-22 подходит к концу: F-22 самолет конца 1990-х гг., и современным его уже не назовешь. В настоящий момент в разработке самолет шестого поколения, а также гиперзвуковой беспилотник SR-72 – это будущее американского авиастроения.
Поэтому в Пентагоне и не знают, что делать с дорогими F-22, которые пока в своем большинстве пылятся в ангарах. Сейчас на вооружении ВВС США находится около 200 этих истребителей. И больше вряд ли появится.
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