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Российская противоракета обновила рекорд скорости

Кадр youtube.com
Минобороны показало видео триумфального испытания ПРО

Ракета российской системы противоракетной обороны (ПРО) прошла успешные тесты. Она благополучно поразила заданную цель, подтвердив свою полную боеспособность. Об этом отчитался департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Пробный запуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Его произвел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны, передает РИА ФАН.

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"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", – прокомментировал проведенные испытания заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько. Его слова приводит РИА "Новости".

Данный пуск стал уже пятым по счету. Предыдущие четыре были произведены 24 ноября 2017 г., а также 12 февраля, 2 апреля и 20 июля нынешнего года.

От обычных зенитных ракет перехватчики системы ПРО отличаются сверхскоростью и повышенной маневренностью. Противоракета 53Т6 стартует с тысячекратным ускорением и способна маневрировать с перегрузками до 200 единиц.

Все характеристики ракеты – ее скорость, дальность полета и даже внешний вид – держатся в строжайшей тайне, отмечает сайт телеканала "Звезда". Известно лишь, что она способна с легкостью поразить баллистическую цель, летящую со скоростью 7 км в секунду. В Минобороны отметили, что во время пятого испытательного запуска противоракета обновила рекорды скорости, дальности и точности. Тем самым работа по ее совершенствованию идет без перерыва.

Видео показал "Пятый канал".

По данным оборонного ведомства, сейчас в мире отсутствуют аналоги оружия подобного класса. Боеголовка условного противника будет гарантированно перехвачена и уничтожена даже на наиболее удаленной дистанции. Модернизированная противоракета "значительно превосходит свою предшественницу" по большей части тактико-технических характеристик, передает "Газета.Ru".

Система противоракетной обороны стоит на вооружении ВКС и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. В ее задачи также входит помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Андрей ФИЛАТОВ
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