Минобороны показало видео триумфального испытания ПРО

Ракета российской системы противоракетной обороны (ПРО) прошла успешные тесты. Она благополучно поразила заданную цель, подтвердив свою полную боеспособность. Об этом отчитался департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.



Пробный запуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Его произвел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны, передает РИА ФАН.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", – прокомментировал проведенные испытания заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько. Его слова приводит РИА "Новости".

Данный пуск стал уже пятым по счету. Предыдущие четыре были произведены 24 ноября 2017 г., а также 12 февраля, 2 апреля и 20 июля нынешнего года.

От обычных зенитных ракет перехватчики системы ПРО отличаются сверхскоростью и повышенной маневренностью. Противоракета 53Т6 стартует с тысячекратным ускорением и способна маневрировать с перегрузками до 200 единиц.

Все характеристики ракеты – ее скорость, дальность полета и даже внешний вид – держатся в строжайшей тайне, отмечает сайт телеканала "Звезда". Известно лишь, что она способна с легкостью поразить баллистическую цель, летящую со скоростью 7 км в секунду. В Минобороны отметили, что во время пятого испытательного запуска противоракета обновила рекорды скорости, дальности и точности. Тем самым работа по ее совершенствованию идет без перерыва.

Видео показал "Пятый канал".

По данным оборонного ведомства, сейчас в мире отсутствуют аналоги оружия подобного класса. Боеголовка условного противника будет гарантированно перехвачена и уничтожена даже на наиболее удаленной дистанции. Модернизированная противоракета "значительно превосходит свою предшественницу" по большей части тактико-технических характеристик, передает "Газета.Ru".

Система противоракетной обороны стоит на вооружении ВКС и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов баллистических ракет. В ее задачи также входит помощь системам предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.