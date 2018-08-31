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Россия усилила флот "кораблем-невидимкой"

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Но кораблей дальней морской зоны по-прежнему не хватает

Новый российский корвет "Громкий" прибыл во Владивосток на испытания и по плану уже осенью войдет в состав Тихоокеанского флота (ТФ).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ТФ Николая Воскресенского, корабль доставили в главную базу флота с Амурского судостроительного завода в плавучем доке Зея.

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В ближайшее время корвет выйдет из дока для проверки оборудования, а затем отправится на ходовые и государственные испытания.

Данная новость заслуживает внимания хотя бы потому, что корвет проекта 20380 является одним из самых современных боевых кораблей ВМФ РФ. Мало того что он развивает скорость до 50 км/ч, так он еще и малозаметный, но главный его козырь – высокий уровень автоматизации систем, что выгодно отличает корвет от советских кораблей, построенных в 1980-х.

Фото: mil.ru

"Громкий", как и остальные корабли серии, вооружен противокорабельными ракетами Х-35, зенитно-ракетным комплексом "Кортик-М" и автоматической пушкой АК-630. Для вражеских подлодок припасено 8 небольших торпед "Пакет-НК". Кроме того, на корабле есть палубный ангар для вертолета Ка-27ПЛ, который специализируется на охоте за субмаринами.

Вместе с тем нельзя не отметить, что корвет "Громкий", уже шестой в серии, относится к классу кораблей ближней береговой зоны. А вот с ракетными крейсерами, большими десантными кораблями дела обстоят несколько хуже.

Александр ИЛЬИН
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