Санкции оставили военные катера без моторов
Вслед за немецкой компанией MTU, которая в 2014 г. оставила без дизелей корветы "Гремящий" и "Проворный", шведы отказались продавать России агрегаты Volvo-Penta. Об этом сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на источники в судостроительной отрасли.
Эти двигатели ставят на малые пограничные катера проекта 21850 "Чибис", а также на самые большие корабли в мире на воздушной подушке – малые десантные "Зубры", производство которых в России решили недавно возобновить. На данный момент их осталось только два – "Евгений Кочетков" и "Мордовия".
Кроме того, шведские силовые установки планировалось ставить на экспортные скоростные патрульные катера проекта 12260 "Ястреб" разработки ЦМКБ "Алмаз".
По данным источника Mil.Press FlotProm, уход Volvo-Penta с российского оборонного рынка будет не таким критичным, как MTU, поскольку у шведских установок есть аналоги в Европе и частично производство локализовано в РФ. Однако дополнительных расходов и проблем поступок шведов, безусловно, добавит. Ведь отказать в поставках теоретически могут и другие европейские производители.
В настоящее время замену импортным установкам для российских боевых кораблей нашли на Рыбинском заводе, но эти двигатели еще проходят испытания, и ввод в строй целого ряда фрегатов, корветов для флота РФ задержан на годы. Кроме того, ударил по морякам и отказ французов передать России вертолетоносцы "Мистрали", которые были практически готовы. Замену для них пока так и не нашли и не начали делать.
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