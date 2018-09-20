Москва правильно расставила акценты

Российская армия уже мало имеет общего с советской и теперь не стремится сломать врага "голыми руками", а действует разумно, ценя каждую человеческую жизнь.

К таким выводам вслед за рядом зарубежных экспертов пришли журналисты хорватской газеты Večernji List. Таким образом, введение в ВС РФ батальонов в составе оперативных тактических групп оценили не только в России и США, но и в Восточной Европе.

По мнению издания, перевод статьи которого приводит "Иносми.Ру", после войны в Чечне, где российским солдатам порой даже нечего было есть, страна сделала огромный скачок вперед.

Особенно важные выводы были сделаны после 2008 г., когда грузино-осетинский конфликт обнажил проблемы во взаимодействии между родами войск, а также отсутствие нужных средств связи. Реформы продолжились после 2012 г., когда президентом вновь стал Владимир Путин. Как раз тогда в Северной Африке завершалась "арабская весна", а в Сирии разгоралась гражданская война.

В этот момент Москва решила выйти на мировую арену и вступила в жесткий диалог с США, не собираясь подчиняться воле Вашингтона. Тогда и началась трансформация вооруженных сил с применением новых видов техники. Изменилась и доктрина, а также стратегия развития, российская армия начала активнее обустраиваться в Арктике, видя большие перспективы в этом регионе в ближайшем будущем.

Москва не только создала оружие нового поколения – истребитель Су-57 и боевые машины на платформах "Армата", "Курганец", но и сосредоточила внимание на ряде специфических областей, которые ускользнули от внимания Запада. В частности, это радиоэлектронная борьба и кибервойна. И успешно их применяет. Например, в Сирии боевикам запрещенного "Исламского государства" отправляли СМС-сообщения с данными об их лидерах, их банковских счетах и фотографии, где они загорали на пляжах вдали от Сирии, пока боевики "жевали песок с кровью" в пустыне.



Очень эффективны российские небольшие беспилотники, практически неуловимые для радаров. Подразделения РФ применяют их не только для разведки и целеуказания, но и для нанесения ударов. Плюс Россия активно работает над созданием тяжелых ударных БПЛА.

Значительно продвинулась вперед РФ и в области противоракетной обороны. Так, ЗРК С-400, по мнению хорватских журналистов, вполне способен противостоять американским стелсам. А соперничать с ним не может даже американский "Пэтриот".

Российские военнослужащие приобрели полезнейший опыт в Сирии. В реальных боевых условиях были опробованы новейшие виды вооружения вроде "Терминатора", боевого робота "Уран-9" и, конечно же, крылатых ракет "Калибр".